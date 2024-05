IV-Präsident Knill über "Märchenonkel" Babler und sein Gespräch mit Kickl

Niederösterreichs IV-Chef Karl Ochsner plädiert - wie berichtet - für eine 41-Stunden-Woche, um den Arbeitskräftemangel in den Griff zu bekommen und Österreichs Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Nach Kritik seitens der ÖVP - Kanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer erklärte postwendend die Debatte über eine Erhöhung der Normalarbeitszeit für beendet - legt nun IV-Präsident Georg Knill in der Arbeitszeitdebatte nach.

Im "C3-Business-Talk" rechnet Knill vor: "Wir sind in Österreich in den letzten Jahren eine Million Menschen mehr geworden und arbeiten in Summe weniger. Von vier Millionen unselbstständig Beschäftigten in Österreich arbeiten 30 Prozent Teilzeit."

Gleichzeitig würden die Kosten für" Pensionen, Gesundheit und Pflege unendlich steigen. Und dann kommt Herr Babler und Kolleginnen und Kollegen der Gewerkschaft und sagen: 'Mit weniger können wir uns diesen Wohlfahrtsstaat leisten? Das ist der Märchenonkel.'"

"Bewusste Provokation"

Der Vorschlag der IV über 41-Wochen-Stunden sei bewusst als "Kontrapunkt" und "Provokation" zur von der SPÖ propagierten 32-Stunden-Woche gesetzt worden. "Mit weniger werden wir uns diesen Wohlstand und Sozialstaat nicht leisten können".

Es gelte, die Diskussion "ehrlich, offen, faktenbasiert" zu führen. Dem "Anreiz-System für mehr Arbeit" wie von der ÖVP vorgeschlagen kann Knill etwas abgewinnen, Teile der IV-Forderungen sieht er im "Österreich-Plan" verankert.