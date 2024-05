32 oder 41 Wochenstunden? Mehrheit will flexible Arbeitszeit

Es gehe, so der OGM-Chef angesichts des Votums, dem Gros der Befragten um ein "flexibles und marktwirtschaftlich orientiertes Modell ohne fixe Zeitvorgaben."

Geht es nach Parteien, so können sich besonders deklarierte SPÖ-Anhänger (62 Prozent) eine 32-Stunden-Woche vorstellen. Bei den Grünen sind es 26 Prozent, bei den Neos 17 und bei der FPÖ 14 Prozent. Lediglich ein Prozent der ÖVP-Wählerschaft findet Gefallen an dem roten Modell.

Dem IV-Modell einer erhöhten Normalarbeitszeit können ÖVP-Wähler mehr abgewinnen, 14 Prozent sprechen sich dafür aus. Höher ist der Zustimmungswert im Parteienvergleich nur bei der FPÖ. 19 Prozent der freiheitlichen Wählerschaft ist für das 41-Stunden-Modell, bei den Grünen sind es 13, bei den Neos 8 Prozent. Am geringsten ist das Votum - wenig überraschend - bei der SPÖ (3 Prozent).

Eng mit der Arbeitszeitdebatte verknüpft ist die Frage, wo der Arbeit nachgegangen, sie ausgeübt wird. Homeoffice soll künftig wie berichtet auch im Kaffeehaus möglich sein. Der Trend, außerhalb des Büros zu arbeiten, wird bleiben, so die Meinung der Befragten. Mehr noch, er werde weiter zunehmen.

52 Prozent der Befragten gehen jedenfalls davon aus. 26 Prozent nehmen an, dass der Anteil an Homeoffice so bleiben wird wie bisher, 12 Prozent, dass es künftig weniger Homeoffice geben wird, 7 Prozent glauben, dass es weniger Homeoffice geben wird.