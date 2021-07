Islamismus-Experte: "Abschiebung als Strafe ist legitim"

Müsste man die Entwicklung regelmäßig überprüfen?

Integration ist ein Prozess. Ob dieser Prozess erfolgreich ist, kann keine Prüfung oder Bewertung sein. Es geht nicht darum, dass wir in die Köpfe der Menschen blicken. Wenn Sie mich zwei Jahre nach meiner Ankunft in Deutschland erlebt hätten, hätten Sie mich wahrscheinlich auch als frauenfeindlichen, unintegrierbaren jungen Mann gesehen. Aber es gibt einen Unterschied, ob ich so denke oder auch so handle. In dem Moment, wo Migranten kriminell werden, sich einer verbotenen Organisation anschließen, wenn eine Familie nicht bereit ist, ihre Tochter zum Schwimmunterricht oder ohne Verhüllung zur Grundschule zu schicken – dann sind das Gründe, wo die Gesellschaft sagen muss, die Integration ist gescheitert. Wenn wir das begriffen haben, dann wissen wir, dass die Möglichkeiten der Integration begrenzt sind. Es ist besser, weniger Menschen aufzunehmen, aber diesen eine Chance zu geben. Anstatt viele Menschen aufzunehmen, wo dann das System überfordert ist und man mit Schicksalen spielt.

Jedes Mal, wenn ein tragischer Fall passiert, gibt es viele Wortmeldungen und eine Debatte in der Politik. Muss die Regierung – gerade unter Sebastian Kurz – nicht endlich ins Handeln kommen?

Sie können glücklich sein, dass es in Ihrem Land überhaupt eine Debatte gibt. In Deutschland wird die Debatte unterdrückt. Ich brauche von Sebastian Kurz nicht nur diese schönen und klaren Worte, die ich immer noch sehr gut finde. Ich brauche von ihm Konzepte, wie wir solche Taten in der Zukunft verhindern werden. Es ist sehr einfach, Symbolpolitik zu machen. Die Politik muss einen Schritt weiter gehen und sich die Hände schmutzig machen. Das bedeutet, Geld zu investieren, Entscheidungen zu treffen und Themen, die tabuisiert sind, aufzumachen. Aber es kann sein, dass morgen ein dramatisches Ereignis im Mittelmeer passiert, und dann wird eine ganz andere Diskussion geführt, weil wir immer in Schwarz-Weiß-Mustern denken.