Islam-Landkarte soll mit Registrierungspflicht zurückkehren

Am Feiertag war Schluss: Eine Woche, nachdem die umstrittene „Islam-Landkarte“ von Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) präsentiert worden war, ging sie Donnerstagfrüh offline. Als offizieller Grund werden IT-Probleme angegeben: „Aufgrund der aufgeheizten Stimmung der letzten Tage ist es zu einem Wechsel des IT-Betreibers gekommen. Es handelt sich lediglich um eine kurzzeitige Unterbrechung.“

Tatsache ist aber, dass das Projekt vom ersten Tag an in der Kritik stand. Integrationsexperten, Glaubensgemeinschaften, Politiker und vor allem Muslime warnten davor, dass eine Online-Übersicht über vermeintliche und tatsächlich problematische Vereine mehr Probleme als Lösungen schaffe.

Und so kam es dann auch: Am Dienstag folgte der vorerst unrühmliche Höhepunkt. Die rechtsextreme Identitäre Bewegung platzierte in der Nähe von muslimischen Einrichtungen, die auf der Karte zu finden sind, „Warnschilder“. Am Donnerstag tauchten solche auch in St. Pölten auf. Der Verfassungsschutz ermittelt.

Grüne sind skeptisch

Der Projektinitiator, Religionspädagoge Ednan Aslan von der Universität Wien, will die Landkarte trotz allem bald wieder aktivieren – mit der Einschränkung einer Registrierpflicht für die Benutzer.

Doch während ÖVP-Ministerin Raab das Projekt in Zusammenhang mit der Dokumentationsstelle Politischer Islam präsentierte, sieht man die Sache beim grünen Koalitionspartner zunehmend mit Sorge.