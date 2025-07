Das ist keine persönliche Frage, und schon gar keine ideologische. Es ist eine Frage, was ist notwendig, speziell für den Verfassungsschutz, um zeitgemäß arbeiten zu können. Der Verfassungsschutz und die Polizei haben schon seit Jahrzehnten die gesetzliche Befugnis, Briefe zu öffnen und Telefongespräche mitzuhören. Nur kommunizieren Terroristen nicht mehr per Brief oder Telefon. Sondern eben über Messenger-Dienste. Daher braucht der Verfassungsschutz auch diese Möglichkeit.

Sie haben sich jetzt ein Bild gemacht von der Grenzsicherung an der bulgarisch-türkischen Grenze, die jetzt eine Schengen-Außengrenze ist. Österreich hat genau das lange blockiert, was ist heute besser als im Vorjahr?

Also ist ihr Ziel, dass irgendwann die Grenzkontrollen an unseren Grenzen aufhören?

Also wir sehen jedenfalls partielle Fortschritte, nicht nur an dieser EU-Außengrenze. Aber es wird auch allen klar sein, dass wir noch einen weiten Weg haben und viele Schritte setzen müssen. Aber was auch stimmt, wir haben heute mehr Grenzkontrollen an Europas Binnengrenzen als noch vor zwei Jahren. Das ist für die Sicherheit unserer Länder derzeit einfach notwendig.

Am Donnerstag haben Sie erstmals seit Jahren einen straffälligen Syrer nach Syrien abgeschoben. Da hagelte es in den sozialen Medien Kritik, dass es nur einer war. Was ist Ihr weiterer Plan?

Ja, erstmals seit fast 15 Jahren, seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs. Das ist nur ein erster Schritt, aber vor allem ist es ein wichtiges Signal, dass wir hier mit aller Konsequenz an den Abschiebungen arbeiten. Wir sind das erste europäische Land, dem eine Abschiebung direkt nach Syrien gelungen ist. Bei Gesprächen in der syrischen Hauptstadt Damaskus mit dem dortigen Innenminister haben wir die Voraussetzungen dafür geschaffen. Und wenn wir nur ein Verbrechen in Österreich damit verhindert haben, dann ist es ein Erfolg. Eines ist aber auch klar: Es muss weitere Abschiebungen geben.

Die Asylzahlen sind stark gesunken, auch wegen des Stopps beim Familiennachzug. Liegt die eigentliche Herausforderung für Österreich jetzt bei der Integration von Familien?

Wenn Systeme überlastet sind, und so haben wir den Stopp beim Familiennachzug begründet, dann kommt es zu Problemen – in den Schulen, bei der Jugendkriminalität, und zu Problemen in der Integration. Wenn es zu viele sind, ist die Integration deutlich schwieriger. Also alles step by step.

Selbst das Thema Unterbringung von Asylbewerbern in den Bundesländern hat nicht funktioniert, manche haben ihre Quoten übererfüllt, manche kaum Flüchtlinge in ihr Bundesland gelassen. Wäre jetzt nicht die richtige Zeit, das grundlegend zu reformieren?

Ja, die Regelung ist sehr komplex. Die Länder und der Bund haben sich auf dieses System vor mehr als 2 Jahrzehnten verständigt, aber ich sehe noch kein besseres.