Von Social Media bis Messenger-Überwachung: Bei den Pinken rumort es

„Die Neos sind ein Klub von Einzelkämpfern“, befundet ein SPÖ-Abgeordneter, der nicht genannt werden will. Bis heute magerlt die Roten das Verhalten bei der Verschärfung des Waffenrechts. „Es war nicht, wie man vermuten könnte, die ÖVP, die mit den Jägern im Hintergrund bei der Verschärfung gebremst hat, nein: Es waren die Neos, die den größten Widerstand geleistet haben“, heißt es in der roten Parlamentsfraktion. Man hofft auf ein Machtwort von Parteichefin Beate Meinl-Reisinger, die vollends in ihrer neuen, weltläufig angelegten Rolle als Außenministerin aufgeht.

Meinl-Reisinger kümmere sich intensiv um die internen Abstimmungen und die nötige Disziplin, heißt es in ihrem Umfeld. Das ändert aber nichts daran, dass beim geschlossenen Auftritt noch Luft nach oben besteht: Der stellvertretende Klubchef Nikolaus Scherak hat intern klar gemacht, dass er kein Freund dieser Koalition ist.