Messenger-Überwachung passierte mit Regierungsstimmen Innenausschuss

Weiter Kritik an Messenger-Überwachung

Kritik gab es am Mittwoch im Ausschuss von den Freiheitlichen und den Grünen. FPÖ-Sicherheitssprecher Gernot Darmann sah darin einen "unverhältnismäßigen Grundrechtseingriff" und erinnerte daran, dass die Regierungsvorlage im Begutachtungsverfahren "in der Luft zerrissen worden" sei. Grünen-Abgeordneter Süleyman Zorba warnte vor den Missbrauchsmöglichkeiten. In allen Ländern, in denen derartige Überwachungsmaßnahmen eingesetzt worden seien, habe es trotz Rechtsschutzsystemen Missbrauchsfälle gegeben, so Zorba, der der ÖVP gratulierte, ihre Koalitionspartner davon überzeugt zu haben, ihre Grundsätze "über Bord zu werfen". SPÖ und Neos hätten sich schließlich jahrelang gegen eine "Spionagesoftware" ausgesprochen.