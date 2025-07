Wo mit Künstlicher Intelligenz Europas Außengrenze bewacht wird

Gerhard Karner (ÖVP) ist am Freitag zu Besuch im kleinen Ort Elhovo. Der Innenminister hat ein großes Interesse an einer Grenze, die so dicht und sicher wie möglich ist. In Elhovo ist einer der großen Stützpunkte der bulgarischen Grenzpolizei, der Border Patrol, wo auch Frontex-Beamte und aktuell 20 österreichische Beamte ihren Dienst versehen. Bundespolizeidirektor Michael Takacs ist mit der Delegation dabei. Der Leiter der Bundespolizeidirektion erklärt, dass Österreich Spezialfahrzeuge mit Wärmebildkameras an der Grenze patrouillieren lässt.