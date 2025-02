Die Polizei hat am Mittwoch zwei Wärmebildbusse für Einsätze an der EU-Außengrenze bekommen. In den nächsten Wochen sollen fünf weitere hinzukommen, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei der Übergabe in der Meidlinger Kaserne.

Das Ziel sei, illegale Migration gegen null zu drängen. Die Busse werden zu 75 Prozent von der EU finanziert, fügte Berthold Hubegger, Leiter der Abteilung Operatives Grenz- und Fremdenpolizeimanagement im Innenministerium, hinzu.