"Illegale Migration gegen Null drängen": Österreich verlängert Grenzkontrollen

Die Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien werden am Montag um weitere sechs Monate verlängert . Das teilte das Innenministerium (BMI) am Sonntag mit.

Die Kontrollen an diesen Grenzen bestehen seit dem Herbst 2015. "An der österreichisch-ungarischen Grenze und an der österreichisch-slowenischen Grenze werden die österreichischen Grenzpolizisten von Soldaten des österreichischen Bundesheeres im Assistenzeinsatz unterstützt", wurde in der Aussendung angeführt. An den Übergängen zu Tschechien und zu Slowakei würden seit dem Herbst 2023 Grenzkontrollen durchgeführt.

Auch entlang der internationalen Schlepperrouten auf dem Westbalkan und in den Nachbarstaaten setzte Österreich Maßnahmen, betonte das Innenministerium: "Österreichische Polizistinnen und Polizisten stehen derzeit in Serbien und Ungarn im Einsatz. Rund 40 österreichische Polizistinnen und Polizisten bekämpfen im Rahmen der Operation Fox auf ungarischem Staatsgebiet die grenzüberschreitende Kriminalität."