Budget: Innenministerium spart bei Asyl und gibt mehr für Sicherheit aus

Deutlich weniger Menschen in der Grundversorgung

Befanden sich Anfang 2023 noch 92.000 Menschen in der Grundversorgung, sind es aktuell 62.400 – davon mehr als die Hälfte ukrainische Frauen und Kinder. Die Zahl der Betreuungseinrichtungen wurde von 30 auf acht aktive Zentren reduziert.

Lagen die Kosten im Asylbereich 2024 noch bei 788 Millionen Euro, sollen sie heuer um 94,2 Millionen sinken – auf 693 Millionen. Bei einem weiteren Rückgang der Asylanträge sollten 2026 dann 621 Millionen für das Asylkapitel ausreichen.

Auch in der Verwaltung spart das BMI: In seiner Zentrale wird nur noch jede dritte Stelle nachbesetzt. Weitere Kürzungen gibt es bei Events, der Öffentlichkeitsarbeit, Dienstreisen, nicht nötigen Fortbildungen oder Förderungen. Evaluieren will man auch den Fuhrpark – also die Dienstwagenflotte.