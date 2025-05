Budgetkrise: Spüren Sie die hohen Staatsschulden?

Am Dienstag wird SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer seine erste Budgetrede halten. Der neue Haushalt für 2025 und 2026 steht unter dem Eindruck zahlreicher Einsparungen: 6,4 Milliarden Euro sollen es heuer, 8,7 dann 2026 werden. Es steht quasi fest, dass Österreich als neuntes EU-Land ein EU-Defizitverfahren bekommen wird. Heuer verfehlt der Staat das zweite Jahr in Folge die EU-Maastricht-Kriterien.

Dabei liest sich Österreichs Schuldenstand im internationalen Vergleich nach wie vor nicht so schlimm. Der relevante Wert ist die sogenannte Schuldenquote: die staatliche Gesamtverschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP). Die steigt 2026 laut Prognosen zwar auf 86 Prozent. Aber: In den USA liegt sie bei 121, in Italien bei 135 und in Japan gar bei 237 Prozent des BIP.