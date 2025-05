Vor der Budgetrede: Erste Risse in der Koalition?

Zumindest einen kleineren Fauxpas hat sich in diesem Zusammenhang Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) am Dienstag geleistet. Dass er, ohne Absprache mit dem Finanzministerium, erste Details zum Bildungsbudgets verriet, sorgt bei SPÖ und ÖVP für Irritationen.

Die Woche vor der Budgetpräsentation "gehört" medial nämlich dem Finanzminister. Ihm obliegt es auch, zentrale Details in den Tagen vor der Budgetrede in einem gemeinsamen Hintergrundgespräch an Medienvertreter zu kommunizieren. Diesen Termin wird Marterbauer übrigens mit Finanz-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) begehen, was eher ungewöhnlich ist – und für ein gutes Betriebsklima in der Johannesgasse spricht.