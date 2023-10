Integrationsministerin Raab will Zuwanderer schon vor Ankunft betreuen

Konkret dachte Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) nach ihrer Kanada-Reise im Gespräch mit Journalisten an, Online-Deutschkurse, Orientierungsprogramme oder auch Mentoringinitiativen bereits dann zu starten, wenn die künftigen Beschäftigten und deren Familienangehörige noch gar nicht in Österreich sind.

Ähnlich geht ja Kanada vor, dessen für Migration zuständigen Minister Marc Miller Raab am Dienstag in Ottawa traf. Dazu könnte auch gehören, die Anerkennung von Qualifikationen bereits vom Ausland aus zu starten. Grundsätzlich konstatiert Raab, es brauche Programme nicht nur für jene, die schon in Österreich sind, sondern auch für jene, die sich auf eine legale Anreise vorbereiten, inklusive Familienzusammenführung.