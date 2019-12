Integrationsministerin noch nicht angelobt, aber Kickl wettert schon

Sie ist noch nicht einmal angelobt, geschweige denn im Amt - und schon ist Susanne Raab, die von der ÖVP als Integrationsministerin vorgeschlagen wird, mit Kritik konfrontiert.

Die Oberösterreicherin ist derzeit Leiterin der Integrationssektion im Außenministerium und war etwa für die Ausarbeitung des Islamgesetzes unter Ex-Kanzler Sebastian Kurz mitverantwortlich, sie arbeitete auch beim Burkaverbot und an der Integrationsinitiative "Integration durch Leistung" mit.

Mit Susanne Raab als Ministerin will die ÖVP "die konsequente Linie im Kampf gegen Parallelgesellschaften und den politischen Islam fortsetzen" und "in enger Zusammenarbeit mit dem Innenministerium die Herausforderungen in der Migrationsfrage lösen".