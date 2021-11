Inseratengeschäfte: Stadt Wien zahlte 170.720 Euro für ein Heftchen

Auch von den Grünen kam via Twitter Kritik:. "SPÖ Wien inseriert Stadt Wien Geld bei SPÖ Freunden und zeigt keinen einzigen Beleg her. Der Koalitionspartner @NeosWien wird angelogen wie wir zuvor. Das Verwaltungsgericht Wien zwingt jetzt die Stadt, vulgo die SPÖ, diese Daten offenzulegen", kommentierte Klubchef David Ellensohn die Causa. Gleichzeitig betonte er: " ÖVP und SPÖ machen dasselbe. Inserieren und auf gute Berichterstattung 'hoffen'. Kurz und Ludwig in dieser Frage nicht unterscheidbar, Ludwig gibt sogar mehr pro Kopf aus."