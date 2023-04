Inseratenaffäre: Ausgaben des Finanzministeriums stiegen unter Schmid

2017 sah das Ranking dann anders aus: Die Kronen Zeitung bekam mit rund 810.000 Euro am meisten von den Inseratenschaltungen des Finanzministeriums. Auch Heute zog mit rund 730.000 Euro an Österreich vorbei, wo die Einschaltungen aber ebenfalls markant auf ca. 671.000 Euro anwuchsen. Damit gingen in diesem Jahr fast zwei Drittel der Inseratenschaltungen des Finanzministeriums an Boulevardmedien.

Der Höhepunkt war 2020 erreicht, als die "Krone" ca. 1,6 Mio. Euro, Heute rund 1,2 Mio. Euro und Österreich etwa 1,1 Mio. Euro erhielten. 2022 gab es nur noch ca. 211.000 Euro für die Krone, 120.000 Euro für Österreich und 93.000 Euro für Heute. Die Inseraten-Causa und Chats dazu waren da bereits öffentliches Thema.

Heute-Chefredakteur Christian Nusser und Herausgeberin Eva Dichand versicherten zuletzt nach Hausdurchsuchungen beim Heute-Verlag, dass es "definitiv" keine "wohlwollende Berichterstattung" im Gegenzug für Inseratenschaltungen gegeben habe. Aus einem WKStA-Bericht "über die Erkenntnisse aus der Datenauswertung in Bezug auf Dr. Eva Dichand" geht auch hervor, dass Dichand positive Berichterstattung für eine Mitsprache bei der Reform des Privatstiftungsgesetzes in Aussicht gestellt haben soll.

2017 kam es demnach im Finanzministerium zu einem Treffen in der Sache. Dichand dürfte über einen Entwurf für eine Novelle unglücklich gewesen sein. Sie mache "Terror", hielt Schmid dazu gegenüber dem damaligen Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) fest. Das Finanzministerium lehnte den Entwurf in der Folge ab. Der von mehreren Medien publizierte WKStA-Bericht liegt auch der APA vor.

Heute habe von gestiegenen Ausgaben des Finanzministeriums profitiert, "aber im Verhältnis nicht mehr als andere Medien", stellte Chefredakteur Nusser in Sachen Inserate fest. Wie am Montag bekannt wurde, will die WKStA denn auch alle Inserate, die das Finanzministerium in den vergangenen Jahren geschaltet hat, genauer unter die Lupe nehmen und Akten der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit von 2015 bis 2022 einsehen.