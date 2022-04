Inseratenaffäre nun Fall für die Staatsanwaltschaft

Steuer für Zuwendungen

Steuerpflicht orten die Prüfer auch bei Zuwendungen an die Landespartei sowie an die Österreichische Volkspartei und Ortsgruppen. In Summe droht dem Wirtschaftsbund eine Steuernachzahlung in Höhe von 1,3 Millionen Euro.

Laut Interims-Wirtschaftsbund-Obmann Karlheinz Rüdisser ist die „Höhe der Steuerschuld weiterhin strittig“. Sie werde aber 100.000 Euro überschreiten, was automatisch dazu führt, dass das Amt für Betrugsbekämpfung und in Folge die Staatsanwaltschaft eingeschalten werden.

Rüdisser war von 2008 bis 2019 Wirtschaftslandesrat. Wie Wallner, der sich mit anonymen Vorwürfen konfrontiert sieht, versichert auch der Ex-Landesvize, dass er niemals um Inserate geworben habe. Dass es Interventionsversuche des Wirtschaftsbundes oder von Unternehmern mit Verweis auf Inseratenschaltungen gab, schließt er ebenso aus: „Weder in die eine oder andere Richtung, hat es jemals einen Konnex gegeben.“

Christian Willim