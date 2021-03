Innsbrucker Rektor rechnet auch im Wintersemester 2021/22 mit Einschränkungen

So habe man bereits das abgelaufene Wintersemester begonnen. 70 Prozent der Lehrveranstaltungen wurden virtuell abgehalten, 30 Prozent mit physischer Anwesenheit - dazu zählten Lehrveranstaltungen, für die eine physische Anwesenheit unbedingt erforderlich ist (etwa Praktika oder Labors), Lehrveranstaltungen für Erstsemester und Lehrveranstaltungen, bei denen die physische Anwesenheit für den Lernerfolg wichtig ist. Mitte Jänner habe man dann aufgrund der erneut steigenden Infektionszahlen und des Auftretens der Virusmutationen wieder vermehrt auf virtuelle Lehrveranstaltungen umgestellt und so auch das Sommersemester begonnen.

Nach Ostern will man es dann wieder mit mehr Anwesenheit versuchen und vor allem auch den Erstsemestrigen wieder mehr Präsenz an der Uni ermöglichen. Bei Aussagen zum Wintersemester gab sich der Rektor noch vorsichtig. Man werde die Situation beobachten müssen, meinte Märk. Er rechnete aber auch im Wintersemester 2021/22 noch mit der ein oder anderen Einschränkung.

"Eintrittstesten" an Universitäten

Die von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) angekündigte Möglichkeit zum "Eintrittstesten" in die Uni begrüßte der Rektor. "Das ist sehr sinnvoll und wir sind sehr dankbar, wenn wir das verbindlich verlangen können", meinte Märk. Bereits in der Vergangenheit habe man an der Uni Innsbruck etwa vor Prüfungen Corona-Tests durchgeführt - bisher allerdings auf freiwilliger Basis. Aber auch mit den Testungen werde es noch Vorsichtsmaßnahmen in den Hörsälen brauchen.

Die Coronakrise dürfte jedenfalls die Lust auf das Studieren nicht getrübt haben. An der Uni Innsbruck habe es im vergangenen Wintersemester sogar mehr Studienanfänger gegeben, als im Wintersemester davor. Märk führte dies auf zwei Faktoren zurück. Einerseits seien nun die Anstrengungen, die man an der Uni zur Attraktivierung unternommen habe, sichtbar geworden und andererseits habe man in der Coronakrise immer klare Aussagen getroffen, wie man die Lehre gestalte - das habe den Studenten die entsprechende Sicherheit gegeben, meinte der Rektor.