Innsbruck-Wahl: Wahlkarten für Stichwahl können beantragt werden

Die Innsbrucker Bürgermeisterdirektwahl wird am 28. April in einer Stichwahl entschieden. Gewählt wird wie beim ersten Urnengang in 154 Sprengeln und 43 Wahllokalen, die Zahl der Wahlberechtigten bleibt bei 100.564 (2018: 104.245). Wer am Wahltag verhindert ist, kann eine Wahlkarte beantragen. Diesbezüglich wurde am vergangenen Sonntag im Vergleich zur Wahl 2018 ein deutliches Plus verzeichnet. Mit 14.838 Wahlkarten waren doppelt so viele ausgegeben worden wie 2018 mit 7.258.