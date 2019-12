Innenministerium hat neuen Kabinettchef

Das Innenministerium hat überraschend einen Wechsel auf höchster Beamtenebene vollzogen. Stephan Wiener wurde am Wochenende als Kabinettchef abgelöst, ihm folgt der bisherige stellertretende Wiener Landespolizeipräsident Franz Eigner, bestätigte ein Sprecher des Ressorts am Montag auf APA-Anfrage. Wiener war im Mai von Kurzzeit-Innenminister Eckart Ratz ins Ressort geholt worden. Auch Innenminister Wolfgang Peschorn kommentierte den kurzfristigen Wechsel in seinem Kabinett am Montag. Man habe mit Stephan Wiener "einvernehmlich die Beendigung der Zusammenarbeit vereinbart", ließ er über einen Sprecher gegenüber der APA verlauten.