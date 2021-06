Innenminister Nehammer bei Migrationskonferenz in Prag

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) nimmt am Mittwoch und Donnerstag in Prag an einer Migrationskonferenz teil. Es handle sich um ein großes Treffen der Partner des Forum Salzburg, wie seine Sprecherin am Montag der APA mitteilte. Diese mitteleuropäische Sicherheitspartnerschaft, der neben Österreich Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Slowenien, die Slowakei, Tschechien sowie Ungarn angehören, ist 20 Jahre alt.

Die wichtigsten Themen seien gemeinsame Maßnahmen im Kampf gegen illegale Migration und dabei vor allem die Stärkung des Grenzschutzes und die Umsetzung des Rückführungsplans. In Prag werde ein gemeinsamer Arbeitsauftrag der Innenminister für die "Plattform gegen Illegale Migration", die vergangenes Jahr in Österreich mit der "Wiener Erklärung" gegründet wurde, verabschiedet. Ziel sei es, durch operative Maßnahmen konkret illegaler Migration entgegen zu wirken - "statt auf große EU-Strategien zu warten". Nehammer betonte im Vorfeld: "Während bei der EU-Asyl- und Migrationsstrategie noch verhandelt wird, setzen wir gemeinsam mit den Balkanländern konkrete Schritte im Kampf gegen illegale Migration."