Nehammer will besseres Verfahren zur Rückführung von Menschen ohne Bleiberecht

Heute, Freitag, findet im Bundeskanzleramt ein Gipfel zur Migration mit Vertretern der Westbalkanstaaten statt.

Innenminister Karl Nehammer will die Westbalkanstaaten bei der „Rückführung von Menschen ohne Bleiberecht in der EU unterstützen“, wie er im Vorfeld des Gipfels im Ö1-Morgenjournal erklärte. Mit Bosnien-Herzegovina arbeite man hier bereits zusammen. „Es gibt viel zu tun aber wir sind auf einem guten Weg“, sagte Nehammer.

Österreichs Innenminister hatte sich zuvor angetan vom strengen dänischen Modell bei der Asylpolitik gezeigt. Österreich sei eines der „meist belasteten Länder“ und sei in der EU am dritten Platz bei den Schutzgewährungen. „Wir müssen den sozialen Frieden wahren aber auch schauen, dass das System nicht überlastet wird“, erklärte Nehammer.

Es gehe darum, im Vorfeld bereits darüber nachzudenken, wie „Menschen, die kein Bleiberecht haben rückgeführt werden können“. Das sei die politische Tangente, an der sich Österreich nun orientiere. Auch die EU-Kommission will Nehammer hier stärker in die Pflicht nehmen.