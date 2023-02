Initiativen fordern besseren Umgang mit weiblicher Genitalverstümmelung

"Rassismus und unverhohlenes Entsetzen"

Weil das Bewusstsein bei vielen Ärzten aber fehle, erlebten Frauen mit FGM in Österreich häufig "einen unbeholfenen Umgang, Rassismus, Vorurteile und unverhohlenes Entsetzen beim Anblick ihres Intimbereichs", sagt Jirovsky-Platter. Das löse bei den Betroffenen Scham aus, weswegen sie sich bei gesundheitlichen Problemen seltener Hilfe suchen.

Auch bei der Erkennung von betroffenen Mädchen in Österreich müsse mehr gemacht werden, sagt Bayr. So könnten geschulte Kindergynäkologinnen in einem geschützten Raum untersuchen, ob bei kleinen Mädchen die Klitoris eingeritzt wurde - das sei schwer zu erkennen, habe aber enorme gesundheitliche Folgen für Mädchen. Auch in der Schule könnte es Lehrern und Lehrerinnen auffallen, dass es betroffene Schülerinnen gibt, etwa wenn diese in der Pause häufig sehr lange auf der Toilette sind.

Grundsätzlich habe es in den vergangenen 30 Jahren weltweite Verbesserungen gegeben. Durch internationale NGOs und Aufklärungsinitiativen in Ländern, in denen Mädchen genital verstümmelt werden, ist die Zahl der Opfer um ein Drittel gesunken. In Österreich wurde vergangenes Jahr das Kompetenzzentrum in Favoriten gegründet. Es steht unter der Leitung des Frauengesundheitszentrums FEM Süd, das seit vielen Jahren die erste Anlaufstelle für Betroffene ist.

FGM als Fluchtgrund

"FGM ist eine Menschenrechtsverletzung und ist Gewalt an Frauen, dagegen macht die österreichische Regierung zu wenig", sagt Bayr. Das sehe man an der Zahl der Feminizide in Österreich. Zudem werde kein einziger FGM-Fall vor Österreichs Gerichten verhandelt. Schulungen und Sensibilisierungen für weibliche Genitalverstümmelung brauche es auch bei den Mitarbeitern des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA). "Die Bedrohung von FGM ist für Frauen als soziale Gruppe ein Fluchtgrund. Das wird im BFA kaum beachtet", sagt Bayr.