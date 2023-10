Ingrid Korosec: "Finde Pensionisten-Bashing unerträglich"

Geht es rein nach Zahlen, so sind in Österreich laut Statistik Austria, mehr als 2,5 Millionen Menschen im Ruhestand und beziehen eine Pension. Und es werden in Relation zu anderen Altersgruppen immer mehr werden - wie die demographische Entwicklung zeigt.

Mittel- und langfristig ein Problem für die Finanzierung des Pensionssystems. Das stellt erneut auch der Rechnungshof in einem aktuellen Bericht fest.

Die türkis-grüne Regierung wird daher nicht müde zu betonen, das faktische an das gesetzliche Pensionsantrittsalter anheben zu wollen.

Ingrid Korosec, ÖVP-Politikern und Seniorenbundpräsidentin, rechnet vor, was längeres Arbeiten bringen würde.