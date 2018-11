Spionage-Skandal beim österreichischen Bundesheer

Zwanzig Jahre lang soll ein Offizier des österreichischen Bundesheeres den russischen Geheimdienst mit internen Informationen beliefert haben – und dafür insgesamt 300.000 Euro erhalten haben. Das berichtet die Kronen Zeitung am Freitag. Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) und Verteidigungsminister Mario Kunasek ( FPÖ) werden dazu heute um 8:30 Uhr Stellung nehmen.

Dem Bericht zufolge hat der heute 70-jährige Offizier, der in einer Heeresleitstelle tätig war, seine Spionagetätigkeit bereits in den Neunzigerjahren begonnen. Alle zwei Wochen habe er Kontakt zu seinem russischen Kontaktmann "Juri" aufgenommen. Seine Nachrichten soll er in einer Geheimschrift verfasst oder die Infos per Satellitenkommunikation direkt an die Russen durchgegeben haben.