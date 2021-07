Industrie blickt "mit Sorge" auf Vorschläge aus Brüssel

Dass die EU-Kommission mit der grünen Klimaministerin Leonore Gewessler eine Verbündete in Sachen Klimaschutz haben wird, dürfte niemanden überraschen: „Wir haben in der EU ein großes gemeinsames Klimaziel und dieses befüllen wir jetzt gemeinsam mit Leben“ erklärte Gewessler in einer ersten Stellungnahme.

Gemeinsam mit acht weiteren Staaten hatte Gewessler erst im Frühjahr ein einheitliches Umstiegsdatum auf saubere Autos gefordert – „Es ist sehr erfreulich, dass diese Vorschläge ernst genommen wurden und sich im Paket wiederfinden.“ Jetzt müsse der Umstieg „gut“ gestaltet werden, dazu gehöre auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur.