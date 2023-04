Ina Aigner, frühere blaue Landtagsabgeordnete in Niederösterreich, steht vor dem Parteiausschluss. Die 45-Jährige hatte vor der Landtagswahl Ende Jänner in einem Video dazu aufgerufen, für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zu stimmen. Zudem hatte sie FPÖ-Landesobmann Udo Landbauer kritisiert. Aigner sei per Brief über den Antrag auf Ausschluss informiert worden, bestätigte ein Parteisprecher am Mittwoch auf Anfrage einen Krone-Bericht.

Aigner kann nun eine Stellungnahme abgeben, "die am Ergebnis aber wenig ändern dürfte", wie es hieß. Der Antrag wird im Landesparteivorstand behandelt.