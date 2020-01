In Jörg Haiders Geburtstagswoche: Strache hält Abspaltungsrede

Drei (Ex-)FPÖ-Obleute stehen diese Woche im öffentlichen Interesse. Der legendäre blaue Parteiführer Jörg Haider würde am kommenden Sonntag, den 26. Jänner, seinen 70. Geburtstag feiern.

Haider ist in der Nacht auf den 11. Oktober 2008 mit dem Auto tödlich verunglückt. Der Unfallort in Lambichl bei Klagenfurt wird am Sonntag Schauplatz des Gedenkens. Der Vorstand der FPÖ-Kärnten wird sich zur Unfallstelle begeben und einen Kranz niederlegen.