ÖVP: Unmut über Sparpläne nimmt zu

Nachdem am Dienstag Einsparungspläne in der Höhe von etwa einer Milliarde bis 2018 im Agrarbudget bekannt wurden, war die Stimmung beim Bundesbauernrat am Mittwoch angespannt: „Wir werden derartige tiefe Einschnitte nicht hinnehmen – sonst können wir Bauern einer Koalition nicht zustimmen“, sagt etwa Bauernbund-Präsident Jakob Auer. Pläne der SPÖ, 25 Prozent der Fördergelder für Ländliche Entwicklung in Richtung Soziales umzuwidmen, lehne er ab. „Und wir sagen auch unserem Parteivorsitzenden, dass die Zusagen einzuhalten sind.“ Im Spindelegger-Büro weist man darauf hin, dass der Vizekanzler weiter hinter den Bauern stehe und Angriffe auf den Bauernstand abwehren werde.

Landwirtschaftskammerpräsident Gerhard Wlodkowski warnte vor „verheerenden Auswirkungen“ bei Einsparungen im ländlichen Raum. Auer hingegen betonte, der Bund habe noch im Februar die 50-prozentige Kofinanzierung von EU-Förderungen zugesagt. Nun kalkuliert das Fachmagazin DLZ Agrar mit Einsparungen von jährlich rund 100 Millionen. Niederösterreichs Agrarlandesrat Stephan Pernkopf appellierte an Kanzler Werner Faymann: „Jetzt ist Solidarität mit den Bauern gefragt.“