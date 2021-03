Impfstoff-Streit: ÖVP fordert Suspendierung von Beamten im grünen Ministerium

Aus Sicht der türkisen Gesundheitssprecherin Schwarz stelle sich die Frage, "wie man Verträge abschließen kann, die dazu führen, dass andere EU-Länder mehr Impfstoff bekommen und warum die Vereinbarung der EU-Staats- und Regierungschefs gebrochen wurde".

Brief an EU-Zuständige

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat unterdessen am Samstag in einem gemeinsamen Brief mit vier Amtskollegen einen EU-Gipfel zum Thema Impfstoff-Verteilung gefordert.

Damit alle EU-Staaten ihre Impfziele für das zweite Quartal erreichen, solle EU-Ratspräsident Charles Michel "so bald wie möglich" einen Gipfel abhalten, heißt es in dem am Samstag veröffentlichen Schreiben der Premiers von Österreich, Tschechien, Slowenien, Bulgarien und Lettland an die EU-Spitze.