Ab welchem Punkt sollten Zweifel aufkommen?

Vorsicht sei geboten, wenn beim offiziellen Meldesystem eine „extrem hohe Zahl“ an positiven Fällen verspätet nachgemeldet wird, erklärt Klimek. Einen konkreten Ziffernwert, bei dem die Mathematiker davon ausgehen, dass die Testinfrastruktur zusammenbricht, gebe es aber nicht. Wichtig sei, die Positivrate – also den Anteil der positiven unter allen durchgeführten Tests – im Auge zu behalten. Die WHO hat fünf Prozent Positivrate als jenen Wert definiert, ab dem davon ausgegangen werden kann, dass zu wenig gescreent wird und eine stark ansteigende Dunkelziffer nicht mehr ausgeschlossen werden kann. In Österreich waren Stand Montag 4,08 Prozent der Tests positiv.