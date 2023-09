IHS-Chef: "Möchte nicht in ihrer Haut stecken, Herr Bundeskanzler"

Demografischer Wandel als Problem

Der demografische Wandel in Österreich sei, so wie der IHS-Chef zuvor ausgeführt hatte, tatsächlich ein Problem, merkte Nehammer an.

Schließlich würde bis 2050 die Zahl der Pensionistinnen und Pensionisten markant steigen. Das spiegle sich einerseits im Fachkräftemangel und andererseits bei den Pensionen wieder. "Wie ist das Problem entstanden? Vor etlichen Jahren, als es zu wenige Arbeitsplätze gab", so Nehammer, "Da hat man versucht, über Frühpensionen und Teilzeitarbeit aus einem Arbeitsplatz zwei zu machen". Und diese Maßnahmen würden sich noch heute auswirken.