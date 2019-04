Identitäre: Neue Verbindungen und friedliche Demonstrationen

Seit dem Bekanntwerden einer 1.500-Euro-Spende des Christchurch-Attentäters (am 15.3. tötete ein Rechtsradikaler 50 Menschen in zwei Moscheen in Neuseeland) an die Identitäre Bewegung (IB) vor wenigen Wochen betont die FPÖ-Spitze gebetsmühlenartig, es gebe keinerlei Verbindungen zwischen den Freiheitlichen und der Rechtsaußen-Gruppierung.