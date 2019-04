FPÖ und Identitäre dementieren vehement Gemeinsamkeiten

Eine Liste des Verfassungsschutzes mit 364 „ausgeforschten Mitgliedern“ der Identitären Bewegung (IB) sorgt in der FPÖ für Gesprächsbedarf. Wie berichtet, finden sich auf der Liste mehrere aktive FPÖ-Mitglieder. „Mit allen genannten FPÖ-Vertretern wurde ein klärendes Gespräch geführt“, teilte Generalsekretär Christian Hafenecker am Freitag in einer Aussendung mit.

Das Ergebnis der Gespräche: Die Betreffenden „werden in Zukunft keine Spenden mehr leisten und sind auch keine Mitglieder dieser Bewegung“. Damit ist für die FPÖ die Sache erledigt. Für SPÖ, Neos und Grüne ist das Thema aber nicht vom Tisch. Nachdem sich unter anderem ein stellvertretender FPÖ-Bezirkschef auf der Mitgliederliste befinden soll, der auch für den Landtag kandidiert hatte, fordern die Parteien nun den Rauswurf des Politikers.