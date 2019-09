Ibiza-Video: Drahtzieher H. hatte keinen Vertrag mit Finanz oder Zoll

Rund um die Aufarbeitung der Ibiza-Affäre werden auf fragwürdigen Internet-Portalen ungeniert Verschwörungstheorien und Desinformation verbreitet. So werden die in die Video-Produktion involvierten vermeintlichen Detektive zu erfolgreichen Undercover-Agenten mit Vernetzung in höchste Polizeikreise hochstilisiert. Dazu wird angeblich von einem früheren Kopf der Detektive verbreitet, dass die "Detektive" nicht nur mit der Polizei und dem Verfassungsschutz, sondern auch mit Zoll und Finanzpolizei zusammengearbeitet hätten. Die Detektive sollen für angeblich wertvolle Informationen von Polizeieinheiten, Finanz- und Zollermittler sogar entlohnt worden sein.