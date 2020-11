Ibiza-U-Ausschuss: Wurden 1,5 Millionen für Casino-Lizenzen gezahlt?

„Wir hätten uns Rücksprache erwartet“, sagte WKStA-Staatsanwalt P. im Juni im U-Ausschuss. Allerdings gab es diese Rücksprache laut Soko sehr wohl – nämlich mit der verantwortlichen Staatsanwältin Christina Jilek.

Ob die Chefin der WKStA, Ilse-Maria Vrabl-Sanda, die Vorwürfe ihrer Staatsanwälte gegenüber der Soko erneuert oder zumindest in der Öffentlichkeit den Anschein einer guten Kooperation wahren will, wird sich am Donnerstag zeigen. Allerdings wurden bereits im Februar die Ermittlungen in der Schredder-Affäre eingestellt, da die Staatsanwaltschaft keinen Grund zur weiteren Verfolgung sah.