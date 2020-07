Ibiza-U-Ausschuss: „Der Vizekanzler war sehr grantig“

Selten zieht Hofer den Joker der Entschlagung – also die Chance, sich der Beantwortung zu entziehen. Nur zu Peter Sidlo und der Glückspielgesetznovelle, die in Begutachtung geschickt und zurückgezogen wurde, ist er eher wortkarg. Es sei „öfter passiert“, dass Dinge in Begutachtung geschickt wurden, ohne „gespiegelt“ zu werden – also dem Koalitionspartner vorgelegt worden zu sein. Dann wurden sie zurückgezogen. „Spiegelung“ heißt, dass Kanzler- oder Vizekanzleramt den Segen zu Gesetzesvorhaben von Ministern des Koalitionspartners geben mussten.