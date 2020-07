Peter Sidlo: "Habe meine Karten auf den Tisch gelegt“

Denn Hartwig Lögers Ex-Generalsekretär Thomas Schmid hatte in der Vorwoche das Gegenteil behauptet. Auf KURIER-Nachfrage bestätigt das Finanzministerium nun: Es gibt ein Schreiben des BMF vom 12. Jänner 2018, das besage, dass Fuchs nur über das Kabinett Löger mit den Experten kommunizieren dürfe. Es gibt aber ein weiteres Schreiben – datiert mit 6. Dezember. Darin werde der „Maulkorb“ wieder aufgehoben. Beide Schreiben sollen laut Finanzministerium noch heute an den Untersuchungsausschuss gehen. Allerdings bestreitet Fuchs auch das: Die Weisung sei nie zurückgenommen worden.

"Ich habe nie in meinem Leben etwas zurückziehen lassen"

Auch bei der Frage der zurückgezogenen Glücksspielnovelle divergieren die Aussagen. Fuchs bleibt dabei, dass die FPÖ erst am 1. Februar von der Novelle erfahren und er an der Novelle nie mitgewirkt habe.

Am 26. Februar wurde der Entwurf ins System des Parlaments gestellt, am 1. März wurde er wieder zurückgezogen. „Ich habe nie in meinem Leben etwas zurückziehen lassen“, sagt Fuchs, die Spiegelung mit dem Koalitionspartner habe gefehlt. „Von mir kam der Auftrag sicher nicht. Entweder hat Schmid das selbst entschieden, oder er hatte einen Auftrag dazu.“