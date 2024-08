"Ibiza-Detektiv" Hessenthaler hat ein Buch geschrieben

Auf 218 Seiten verrät er in "Nach Ibiza - Der lange Schatten eines Skandalvideos" Biographisches und berichtet über die Vorbereitungen, das "Making-of" des Ibiza-Videos, das die türkis-blaue Koalition zu Fall gebracht und Ex-FPÖ-Chef Heinz - Christian Straches Politkarriere jäh beendet hatte, die "Jagd" nach ihm nach der Veröffentlichung des Videos und stellt Nachbetrachtungen an. Erschienen ist das Buch im Goldegg Verlag.

Hessenthaler berichtet darin über seine nicht ganz einfache Jugend und das teils schwierige Verhältnis zu seinem Vater. Wegen der beruflichen Tätigkeit seiner Mutter, die für das Außenministerium als Lehrerin in verschiedenen Ländern arbeitete, musste er wiederholt die Schule wechseln. Zudem erzählt er über seine ersten Schritte im "Intelligence-Business" bzw. als "privater Sicherheitsberater" und schildert nochmals, wie es zum Ibiza-Video kam.

Breiten Raum nehmen dabei die Vorgeschichte mit der Anbahnung über Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus, das Zustandekommen des Videos inklusive diverser Schwierigkeiten und Fehltritte in der Vorbereitung, der Abend auf Ibiza selbst und die darauffolgenden Ermittlungen gegen ihn ein, die schließlich in der Festnahme in Berlin mündeten. Zu kurz kommen dann auch seine Gefängnisaufenthalte in Berlin, Wien und St. Pölten, inklusive Details aus dem jeweiligen Gefängnisalltag, nicht. Keineswegs mit Kritik spart Hessenthaler am Prozess gegen ihn wegen Kokainhandels und an der Dauer der Untersuchungshaft.