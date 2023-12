Privatkonkurs des "Ibiza-Detektivs" Hessentaler: Zahlungsplan angenommen

Insgesamt wurden Insolvenzforderungen in der Höhe von rund 225.000 Euro angemeldet. Den Gläubigern wurde nachstehender Zahlungsplan angeboten: "Die Gläubiger erhalten zur vollständigen Befriedigung ihrer Forderungen eine Quote in Höhe von zehn Prozent, zahlbar in sechs halbjährlichen Raten; die erste Rate ist fällig am 20. Juni 2024, die letzte Rate am 20. Dezember 2026.

"Dieser Zahlungsplan hat beide erforderlichen Mehrheiten (nach Köpfen und nach Kapitalhöhe) erreicht und wurde somit angenommen", der AKV.