Ibiza-Affäre: Neues Buch verspricht weitere Enthüllungen

Was hat Heinz-Christian Strache in den sieben Stunden des Ibiza-Videos gesagt? Und was ist alles davor passiert? Diese Fragen wollen die beiden Journalisten der Süddeutschen Zeitung, Frederik Obermaier und Bastian Obermayer, in einem neuen Buch beantworten. Das 272 Seiten starke Werk trägt den Titel "Die Ibiza-Affäre" und soll am 22. August erscheinen.