Ibiza-Video: Justiz will Ermittlungen auf ÖVP und SPÖ ausdehnen

Die Ermittlungen in der Ibiza-Affäre wegen illegaler Parteispenden sind offenbar noch umfangreicher als erwartet: Der KURIER berichtete am Freitag, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) nicht nur gegen die FPÖ-Männer Heinz-Christian Strache, Johann Gudenus und Markus Tschank ermittelt, sondern auch jene Unternehmen ins Visier nimmt, die Strache in jener Nacht auf Ibiza aufgezählt hat.

Wörtlich sagte der damalige FPÖ-Chef: „ Gaston Glock als Beispiel, Heidi Horten ist ein Beispiel. Rene Benko, der die ÖVP und uns zahlt – einer der größten Immobilienmakler Österreichs. Novomatic zahlt alle.“ Die Unternehmen dementieren, jemals direkt oder indirekt an die FPÖ oder eine andere Partei bzw. deren Vereine gespendet zu haben.