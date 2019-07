Ibiza: Justiz nimmt von Strache genannte Firmen ins Visier

Es ist nun der Versuch der Justiz, sich der Problematik der illegalen Parteienfinanzierung anzunähern. Experten sehen in dem neuen Transparenzgesetz, das am Mittwoch im Parlament beschlossen wurde, zu viele Schlupflöcher.

Ihre Anregung, Parteispenden ins Strafgesetz aufzunehmen, wurde ignoriert, auch der Rechnungshof hat weiterhin keinen Einblick in die Parteifinanzen. Illegale Spenden sind "nur" eine Verwaltungsübertretung – sofern sie überhaupt auffallen.

Über den Untreue-Paragrafen geht man in der Causa Ibiza also nicht nur den Parteien selbst, sondern ihren Spendern ans Leder. Experten meinen, dass die Justiz damit in ein Fass ohne Boden greifen könnte – unabhängig davon, ob die Genannten tatsächlich gespendet haben. Schaut man bei der FPÖ genauer hin, müsste man auch andere Parteien in die Pflicht nehmen.