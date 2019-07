Ibiza: Eine wohltuende Erinnerung

Ausgerechnet in einer ihrer düstersten Stunden hat die FPÖ allen eine Lektion in politischem Krisenmanagement erteilt. Nur 72 Stunden benötigte das blaue Kommunikationsgenie Herbert Kickl nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos Ende Mai – dann begann er, die Deutungshoheit über den Polit-Skandal zu übernehmen: Zerbrochen sei die Koalition nicht an Verfehlungen des FPÖ-Chefs, sondern an „kalter Machtbesoffenheit“ der ÖVP, diktierte Kickl.