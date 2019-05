Ibiza-Affäre: Internationale Medien über "peinlichen Ösi-Vize"

Die deutsche Welt sieht den Vizekanzler "in Bedrängnis" - und sieht in ihrem Artikel Parallelen zwischen Österreich und anderen Staaten (etwa den USA), in denen es versuchte Wahlbeeinflussung aus dem Ausland gegeben habe. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung lässt ihre Wähler über einen Rücktritt Straches abstimmen. Auf die Frage, ob der FPÖ-Chef zurücktreten sollte, antworteten am Freitag mehr als 74 Prozent der User mit Ja. Nur 18 Prozent der User glaubten, Strache habe sich "nichts zu Schulden kommen lassen".