Wie gut die kostenlose HPV-Impfung angenommen wird

SPÖ: Gratis-Impfung soll noch länger gelten

Geht es nach der SPÖ oder dem Aufklärungsverein "HPV-Impfung jetzt!", soll die Impfung über das 21. Lebensjahr hinaus kostenlos bleiben. Zielwert: Zumindest das 30. Lebensjahr oder auch darüber hinaus. In Österreich kostet die vollständige Immunisierung gegen HPV rund 650 Euro.

Die EU-Kommission machte sich am Mittwoch ebenfalls dafür stark, Impfungen gegen HPV voranzutreiben. Ziel sei es, dass sich bis 2030 neun von zehn der infrage kommenden Mädchen und ein bedeutender Teil der Buben gegen HPV impfen lassen, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Auch bei der Früherkennung sollen die Zahlen besser werden. "Weniger als 50 Prozent der Frauen zwischen 50 und 69 Jahren, also der Altersgruppe, an die sich die Screening-Programme richten, haben in den letzten zwei Jahren eine Mammografie durchführen lassen", sagte Kyriakides, die nach eigenen Angaben selbst an Krebs erkrankt ist.

