Holocaust-Überlebender Aba Lewit gestorben

"Klug und humorvoll"

Mit Lewit verliere das Mauthausen Komitee ein kluges und humorvolles Vorstandsmitglied, schrieb dessen Vorsitzender Willi Mernyi in einer Aussendung. Die Arbeit für ein "Niemals Wieder" sei ihm sehr wichtig gewesen. "Wir danken dir für die Zeit, die wir mit dir erleben durften. Du bist und bleibst immer in unseren Herzen", so der MKÖ-Vorsitzende Mernyi.

"Mit dem Tod von Aba Lewit verlieren wir nicht nur einen der letzten jüdischen Überlebenden des Konzentrationslagers Mauthausen, sondern auch einen aktiven Mahner gegen das Vergessen," reagierte Schatz auf die Nachricht vom Tod Lewits. Dessen Auftreten gegen rechtsextreme, menschenverachtende Tendenzen in Politik und Gesellschaft werde unvergessen bleiben.

Juristischer Erfolg gegen "Aula"

Lewits juristischer Erfolg sei ein wichtiges Vermächtnis gegen Hass und rechtsextreme Propaganda, sprach Schatz auch den Prozess gegen die Aula an. Der Staat Österreich war vor einem Jahr nach seiner Klage vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) verurteilt worden. Die Gerichte hatten es unterlassen, seinen Ruf gegen diffamierende Behauptungen zu schützen.