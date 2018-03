Mit Handyvideos und Humor: Erinnern an den Holocaust

Den Filmemacherinnen war es ein Anliegen, auch junge Menschen anzusprechen. Dafür setzten die beiden auf den ein oder anderen Stilbruch: Sie baten Jugendliche, sich während ihres Besuchs der Gedenkstätte Mauthausen mit dem Handy aufzunehmen und ihre Gedanken zu teilen. „Wenn man mit einem ganzen Kamerateam anrückt, sind viele ein bisschen gehemmt. Wir wollten diese Barriere umgehen.“

Zu sehen sind auch Momentaufnahmen vom Dreh, die man nicht unbedingt in einer Dokumentation erwarten würde: So wurde nicht geschnitten, wenn während eines Interviews plötzlich das Telefon läutete oder es kleine Missverständnisse zwischen Norddeutsch und Österreichisch gab: „Wir wollten auch eine andere Seite der Interviewten zeigen: Die sind lustig und können über sich lachen“, so Gadenstätter. „Das ist ja auch eine zentrale Frage des Films: Inwieweit hilft Humor dabei, so etwas aufzuarbeiten?“