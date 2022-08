Hofburg-Wahl: Wien-Energie-Affäre schadet potenziell Van der Bellen

"Echter Dämpfer" für Bundes SPÖ

Auch die Positionierung der Bundes-SPÖ werde "konterkariert und es gibt jetzt ein Positionierungsproblem", sagte Hofer. Es gebe einen "echten Dämpfer". Schaue man sich alleine die Summen an, um die es für die Wien Energie geht, dann passe das etwa nicht damit zusammen, dass AK und ÖGB am Wochenende ihre Vorstellung eines Strompreisdeckels präsentiert haben oder dass die SPÖ der Bundesregierung aus ÖVP und Grünen vorwerfe zu wenig gegen die Teuerung zu tun, in der Krise nicht trittsicher und beispielsweise rund um die COFAG intransparent zu sein. "Das heißt nicht, dass sich die Probleme der ÖVP in Luft aufgelöst haben, aber die Volkspartei kann sich freuen: Jetzt hat jemand anderes die großen Schwierigkeiten."